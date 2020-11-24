В Кремле приветствовали запуск китайской беспилотной станции на Луну

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сотрудничество в области космоса имеет большое значение для России. В NASA рассчитывают, что Китай поделится данными после своей лунной миссии.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Вэньчань на южном полуострове Хайнань. Ожидается, что китайский зонд для снятия проб грунта с поверхности Луны совершит посадку на ее поверхности 29 ноября и проведет там одни лунные сутки или 14 земных дней, после чего вернется на Землю. Китай – третья мировая держава, которая запланировала и надеется осуществить эту миссию, после США и Советского Союза, пишет сайт Дойче Веле. – Аналогичные полеты не производились более сорока лет, со времен так называемой «лунной гонки» между тогда двумя крупнейшими мировыми государствами. Как сообщает агентство dpa, будут собраны образцы лунного грунта в районе «Океана бурь», который до сих пор не исследовался. Возвращение аппарата с образцами лунной поверхности запланировано на середину декабря.

Западные СМИ отмечают, что ранее американские Апполоны и советские аппараты Луна собирали лунный грунт примерно в одной и той же области лунной поверхности. Китайский зонд приземлится далеко от этого района, и, как ожидается, пробы будут серьезно отличаться от тех, что доставляли на Землю около полувека назад. Исследование грунта позволит выяснить, как долго Луна оставалась под воздействием вулканической активности и когда она потеряла свое магнитное поле.

Первая успешная миссия Китая на Луну была осуществлена семь лет назад. В прошлом году Пекин совершил первую в истории человечества посадку на ее обратной стороне. Ближайшие планы китайской космической программы связаны с созданием действующей автоматической лунной базы и с отправкой туда человека, к 2030 году.

По последним сообщениям информагентств, китайская лунная станция успешно отделилась от ракеты-носителя и вышла на орбиту Земли.