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18:23, 24 ноября 2020

В российском Минобороны утверждают, что американский эсминец вторгся в территориальные воды страны

Представители Военно-морских сил США отвергают обвинения – там подчеркивают, что международно-признанные границы нарушены не были.

«Эсминец под именем «Джон Маккейн», который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды России в заливе Петра Великого, «углубившись за линию морской границы на 2 километра», заявляют в Минобороны. За действиями эсминца следил большой
противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он предупредил о недопустимости нарушения границ и, как отмечают в министерстве, пригрозил тараном. После того, как корабль сменил курс и направился к американскому эсминцу, тот сразу вышел в нейтральные воды, и попыток вернуться не предпринимал. В Минобороны добавили, что «Адмирал виноградов» продолжает следить за ситуацией, в район также направили корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».
По поводу инцидента уже высказался первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он похвалил российских моряков за бдительность и назвал символичным тот факт, что этот эсминец носит имя американского политика Джона Маккейна.
Но в ВМС США не считают произошедшее вторжением, поскольку эта зона не является частью территориальных вод России. Там отметили, что Россия продолжает притязания СССР, который в 1984 году «вопреки международному праву объявил залив своими внутренними водами». Сегодняшняя операция призвана продемонстрировать, что США не согласны считать эту зону российской. Поэтому никакого вторжения не было, эсминец воспользовался правом на свободную навигацию возле залива, признанное международными законами.

США не первый раз проводит подобные операции. В 2018 году американский эсминец также прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России



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