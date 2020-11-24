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18:21, 24 ноября 2020

Приморье шестой день не может справиться с последствиями ледяного шторма

Десятки тысяч жителей по-прежнему остаются без тепла и света.

Сейчас пострадавшие от мощного циклона районы в основном подключаются к резервным источникам электроснабжения. От них запитано и свыше 40 котельных. Минэнерго ожидает, что работа основных электросетей будет восстановлена к среде. Между тем, возвращение к стандартной схеме, по расчету властей, станет возможно лишь в течение 1-2 месяцев. По данным на это утро более чем в 30 населенных пунктах, в том числе Владивостоке и Артеме, без теплоснабжения оставались около 20 тысяч человек, без электроснабжения свыше 60 тысяч. Днем пресс-служба правительства Приморья сообщила о восстановлении подачи тепла во всем Владивостоке. В региональном предприятии электросетей допустили, что в отдельных домах еще может наблюдаться недостаточная температура в батареях, но пообещали это исправить. Ранее сообщалось о полном восстановлении подачи воды. Однако, обстановка в городе остается очень напряженной. Об этом рассказала РБК жительница Владивостока Диана Удовиченко.

Во Владивостоке, Артёме и других районах организованы свыше сотни пунктов временного размещения, питания и обогрева. Люди могут там получить горячую еду, питьевую воду и газовые баллоны. Тем временем, специалисты МЧС продолжают расчищать дороги и убирать поваленные деревья. Как ожидается, завтра должно возобновиться движение по закрытому из-за обледенения мосту на остров Русский.

Региональные власти предварительно оценили ущерб от удара стихии в Приморском крае в 180 миллионов рублей. Губернатор Олег Кожемяко пообещал сделать перерасчет жителям за услуги ЖКХ.



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