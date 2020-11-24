Организаторы математической олимпиады дали школьникам задачу о подозрительном надомном голосовании на выборах

Организаторы математической олимпиады дали петербургским школьникам задачу о подозрительном надомном голосовании на выборах. Дети должны доказать, что победил кандидат, который собрал меньше всего голосов на участках.

Задачу о выборах главы Цветочного города предложили петербургским восьмиклассникам на районном этапе городской олимпиады по математике.

По условию задачи, которое публикует портал «Знак.ком», в выборах участвовали 16 тысяч горожан. После подсчёта на участках, оказалось, что кандидат Незнайка набрал меньше голосов, чем любой из конкурентов. Однако с учётом надомного голосования его результат составил более 50%. Школьникам нужно доказать, что на дому Незнайка набрал более шести тысяч голосов.

Отметим, что на последних муниципальных выборах в Петербурге надомное голосование вызвало массовые жалобы наблюдателей. В частности, во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах вне избирательных участков заполнили сотни бюллетеней. При этом обычно надомным голосованием пользуются не более нескольких десятков человек, отмечает издание «Бумага». По оценке ЦИК эта муниципальная избирательная кампания в Петербурге была одной из самых грязных в стране.

Глава петербургского избиркома Виктор Миненко ушёл в отставку, однако перед этим его наградили орденом Почёта по поручению президента России.