Тверской суд Москвы допросил еще нескольких свидетелей обвинения по уголовному делу Юлии Галяминой

Ее обвиняют по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения акций.

Все свидетели, которых сегодня допрашивает суд – это сотрудники МВД, задерживавшие Галямину на различных акциях протеста. В частности, они объясняли мотивы своих действий. Например, один из полицейских утверждает, что поводом для задержания Галяминой на акции летом прошлого года послужили громкие разговоры и активная жестикуляция. Другой сообщил суду, что депутат выкрикивала провокационные лозунги, но на вопрос, какие, призвал сторону защиты обратиться к своим бумагам. А третий утверждал, что одно из задержаний Галяминой в Можайске произошло внезапно, поскольку ориентировка хоть и была, но специально встретить ее силовики не планировали.

Поводом для преследования Галяминой стали несколько протоколов, составленных на акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму летом прошлого года, а также на кампании по сбору подписей против поправок к Конституции в этом году. Поддержать политика пришли около 30 человек. Один из них – Алексей Беленкин — встал в одиночный пикет с плакатом «Народ, не бойся свободы». К нему подошли полицейские и потребовали «не нарушать закон». Но в результате обошлось без задержаний. Сам Беленкин выразил мнение, что через дело Галяминой власть пытается подавить несогласных с нынешней политикой.

Атмосфера вокруг слушаний в отличие от предыдущих заседаний отличалась тем, что на этот раз в суд пришла группа художников. По словам одной из них Нюси Красовицкой, они намерены зарисовать процесс для того, чтобы показать его характер, а также присоединиться к традиции описывать суд через изображения.

Заседание по делу Галяминой в эти минуты еще продолжается, как ожидается, следующие слушания состоятся 1 декабря.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения акций получила название «дадинской» по имени первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина. Впоследствии с него сняли все обвинения и освободили. В прошлом году по этой статье в рамках «московского дела» был осужден активист Константин Котов.