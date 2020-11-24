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18:09, 24 ноября 2020

Шестерых детей, которых удерживал в квартире Денис Бельтюков, отправили детскую больницу номер 22

Сам мужчина сдался полиции, его отправили в отделение.

Сотрудники полиции вошли в квартиру, где Денис Бельтюков закрылся с шестью детьми, спустя три с половиной часа после того, как им сообщили о захвате. Сам Бельтюхов утверждал, что никакого похищения нет, просто его жена ушла на два дня, и он обратился в полицию, чтобы её найти. Однако по словам его соседки Оксаны, ситуация выглядела по-другому. Женщина рассказала, что мужчина просил пива, однако когда она попробовала передать ему бутылку, он кинул в неё нож. А издание «База» опубликовало видео, в котором сам Бельтюков требует, чтобы полицейские отошли от окна.
Всё это время в квартире находились шестеро детей. Это мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. По сообщениям журналистов мужчина выдвигал некие требования, однако главным среди них было возвращение жены. Женщина, которую он так называл, находилась рядом с домом, но зайти в квартиру боялась. Мужчина состоял на учёте у психиатра, рассказала «Эху» представитель администрации Колпино Надежда Осипова.

Две недели назад специалист диагностировал у Бельтюкова пограничное состояние и выписал медикаменты. В итоге после нескольких часов переговоров полицейские сумели войти в квартиру. Мужчину отправили в отделение. Дети не пострадали — рассказал представитель петербургского омбудсмена по правам ребёнка Александр Попейко.

Судя по базе данных судебных приставов за Бельтюковым числится общий долг около двухсот тысяч рублей. Он появился ещё когда мужчина жил в Архангельской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Дениса Бельтюкова по статье «незаконное лишение свободы».



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