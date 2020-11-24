В министерстве здравоохранения прогнозируют рост смертности в России на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

Летальность от коронавируса в России приближается к двум процентам. Пандемия может привести к избыточной смертности по причинам, напрямую с новой инфекцией не связанным. Об этом объявил сегодня заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. По его словам, один из факторов — нежелание людей с хроническими заболеваниями обращаться за помощью ко врачам. Гриднев отметил, что посещаемость отделений неотложной помощи с марта сократилась вдвое. Впрочем, по словам заместителя министра здравоохранения, есть и другая причина для роста смертности населения: ухудшение психического здоровья россиян.

Опасения чиновника прозвучали на фоне нового максимального числа умерших от коронавируса. 491 человек скончался от ковида за сутки, больше всего в Петербурге 80, в Москве 76 пациентов. Накануне издание Медиазона изучив данные Росстата и ЗАГСов за месяцы пандемии пришло к выводу, что с апреля по октябрь в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период за последние годы.

Это в несколько раз выше статистики Роспотребнадзора смертей от коронавируса. Издание отметило, что даже другая методика, которую ведёт Росстат, не объясняет избыточную смертность. Ведомство учитывает не только людей, на чью смерть вирус повлиял напрямую, но и тех, кто умер от осложнений хронических заболеваний на фоне пандемии. По данным Росстата за тот же период скончались почти 56 тысяч россиян. Медиазона обратила внимание, что подход регионов к увязке избыточной смертности с пандемией различается. К примеру, в Москве, Подмосковье, Петербурге, Коми и ряде других с новой инфекцией связывают почти всю избыточную смертность. При этом в Чечне, Башкирии, Татарстане, Рязанской и Ленинградской областях её официально никак не объясняют.

Общее число заражённых в России с начала пандемии превышает два миллиона, умерли больше 37 тысяч человек.

В Кремле признали, что причину роста смертности в России нужно изучать, — это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков отметил, что смертность растет не только в России, но и в других странах.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что онкологические больные испытывают сейчас трудности из-за акцента медицины сейчас на коронавирус. По ее словам, к ней поступают жалобы на нехватку лекарств и больничных коек.

Демограф Алексей Ракша сказал в интервью Эху, что власти должны говорить людям правду и признавать наличие серьезных проблем

По словам Алексея Ракши, показатель средней продолжительности жизни в следующем году окажется сильно ниже обычного и этот факт также будет необходимо признать и обнародовать.