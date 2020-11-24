Госдума одобрила сегодня во втором чтении президентский законопроект о Госсовете

«За» проголосовали 344 депутата, 36 воздержались. Члены фракции КПРФ, как пишет газета «Коммерсантъ», пытались скорректировать документ, они хотели уточнить, что законопроекты, которые инициировал Госсовет, должен вносить в Думу именно президент, однако все поправки были отклонены.

Третье, заключительное чтение состоится завтра. Законопроект потребовался в связи с принятием поправок в Конституцию.