США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

Об этом объявили меньше часа назад в американском Госдепартаменте. Речь идет о компаниях «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, передает агентство РИА Новости. По меньшей мере, одну из фирм в этом списке Вашингтон обвинял в участии в иранской ядерной программе.