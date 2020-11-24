США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

Об этом объявили меньше часа назад в американском Госдепартаменте. Речь идет о компаниях «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, передает агентство РИА Новости. По меньшей мере, одну из фирм в этом списке Вашингтон обвинял в участии в иранской ядерной программе.
2020-11-24T17:31:25+03:00
2020-11-24T17:31:25+03:00
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17:31, 24 ноября 2020
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