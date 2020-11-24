Более 60 тысяч человек, по данным Министерства энергетики, шестой день остаются без света в Приморском крае

Отключения произошли после того, как на регион в ночь со среды на четверг обрушился циклон – прошел ледяной дождь и выпал мокрый снег.

Число жителей, которые остались без света приближалось к двумстам тысячам. В регион были направлены дополнительные бригады спасателей, а также прибыл министр по делам Дальнего Востока.



Глава ведомства Алексей Чекунков заверил, что сейчас делают все возможное для решения проблемы

Власти Приморья гарантируют к завтрашнему дню полностью восстановить систему электроснабжения во Владивостоке.