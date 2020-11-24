Москалькова: Россияне с онкологическим заболеванием оказались в сложном положении из-за пандемии коронавируса

Россияне с онкологическим заболеванием оказались в сложном положении из-за пандемии коронавируса, — говорит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Возникла нехватка лекарств и мест в больницах для таких пациентов, а также для людей с сердечными заболеваниями, — сказала сегодня Москалькова.

В то же время большая часть жалоб, которые получает сейчас ее офис, связана именно с коронавирусом, — добавила уполномоченный. Среди других проблем люди обращают внимание на вопросы прав заключенных и трудовых мигрантов.