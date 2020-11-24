ТАСС: Мужчина, захвативший шестерых детей в квартире в Санкт-Петербурге, сдался полиции

Корреспондент «Эха» в Петербурге с места событий передает, что мужчину задержала полиция. По предварительным данным, дети не пострадали.

Ранее сегодня полицейские несколько часов пытались вести с ним переговоры. По некоторым данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был вооружен топором. Требований он не выдвигал.

Инцидент произошел в Колпинском районе, о захвате заложников полицейским рассказала мать детей. По данным местной администрации, захвативший заложников находился на учете у психиатра. Кроме того, он числится в базе приставов как человек, который задолжал больше 200 тысяч рублей, — пишет издание Фонтанка. Семья пару лет назад приехала из Архангельской области.