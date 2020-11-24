В Петербурге мужчина захватил в заложники шестерых своих детей и уже несколько часов задерживает их в квартире

ЧП в Петербурге: отец захватил в заложники шестерых своих детей и уже несколько часов задерживает их в квартире, где они живут. Как пишет интернет-издание Фонтанка, семья приехала из Архангельской области пару лет назад. При глава семейства числится в списке должников Федеральной службы приставов. По данным местной администрации, он также состоит на учете у психиатра.

Полицейские пытаются вести с ним переговоры. По некоторым данным отец шестерых детей находится в состоянии алкогольного опьянения.