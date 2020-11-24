Американское командование утверждает, что эсминец «Джон Маккейн» имел право находиться в районе залива Петра Великого

Американское командование утверждает, что эсминец «Джон Маккейн» имел полное право находиться в районе залива Петра Великого. В этом районе Дальнего Востока свободная навигация, корабль не нарушал границ, — говорится в заявлении Седьмого флота США. Ранее министерство обороны России сообщило о том, что американский эсминец зашел на территориальные воды России на два километра, однако, был вытеснен кораблем «Адмирал Виноградов».
2020-11-24T16:33:00+03:00
2020-11-24T16:33:56+03:00
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16:33, 24 ноября 2020
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