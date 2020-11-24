Активиста Павла Крисевича собираются отчислить из РУДН за акцию в образе Иисуса Христа у здания ФСБ

За отчисление первокурсника экономического факультета проголосовали 78% членов дисциплинарной комиссии РУДН и 21 из 28 членов студенческого совета. Об этом после онлайн заседания сообщил активисту проректор по работе со студентами Сергей Базавлук. Как рассказал сам Крисевич интернет-изданию «Медиазона», в качестве доводов за его отчисление участники комиссии приводили то, что благодаря такой деятельности РУДН «ассоциируется теперь только с перформансами», что его «поступки не соотносятся со званием студента», что он «оскорбляет чувства» и «борется с властью».

Теперь, по словам активиста, документы подадут управлению университета для подготовки приказа об отчислении. Окончательное решение должен принять ректор. Крисевича задержали 6 ноября на Лубянской площади, где он проводил акцию в поддержку политзаключенных. Активист стоял на табурете полураздетый, завернутый по пояс в белую ткань и обмазанный красной краской. Его руки были привязаны к кресту, а вокруг горел костер, в который бросали книги, символизирующие тома уголовных дел.

Крисевич провел под арестом 15 по обвинению в неповиновении полицейским.