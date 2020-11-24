Житель Санкт-Петербурга, удерживающий своих шестерых детей в квартире, до сих пор не выдвинул никаких требований

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга, удерживающий своих шестерых детей в квартире, до сих пор не выдвинул никаких требований. По предварительным данным, он находится в нетрезвом состоянии.

По сведениям источника Интерфакса решается вопрос о штурме квартиры. Ранее сообщалось, что мужчина, возможно, вооружен топором.