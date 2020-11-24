Сложности возникли с набором переписчиков населения в регионах, где их зарплата оказалась ниже пособия по безработице

Росстат признал сложности с набором переписчиков населения в регионах, где их зарплата оказалась ниже пособия по безработице. Зам.главы ведомства Павел Смело в качестве примера привел Дальний Восток. Чиновник отметил, что к переписи активно привлекают студентов.

Основной этап всероссийской переписи населения должен пройти в апреле будущего года. – напоминает Интерфакс.