Глава Министерства труда пообещал, что удаленная форма работы будет распространена и после пандемии

Глава Министерства труда Антон Котяков пообещал, что удаленная форма работы будет распространена и после пандемии коронавируса. По его словам, нынешняя ситуация ускорила процесс развития цифровых технологий. На сегодняшний день в удаленном формате работают более 3 с половиной миллионов человек в России.