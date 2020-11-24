Глава Министерства труда пообещал, что удаленная форма работы будет распространена и после пандемии

Глава Министерства труда Антон Котяков пообещал, что удаленная форма работы будет распространена и после пандемии коронавируса. По его словам, нынешняя ситуация ускорила процесс развития цифровых технологий. На сегодняшний день в удаленном формате работают более 3 с половиной миллионов человек в России.
2020-11-24T15:32:15+03:00
2020-11-24T15:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 24 ноября 2020
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