Оба водителя, попавшие в аварию в Москве на улице Маршала Бирюзова, находятся в трезвом состоянии

Это сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

По уточненным данным, два человека пострадали, один от полученных травм скончался.