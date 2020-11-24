Это сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов.
По уточненным данным, два человека пострадали, один от полученных травм скончался.
Оба водителя, попавшие в аварию в Москве на улице Маршала Бирюзова, находятся в трезвом состоянии
Это сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов.