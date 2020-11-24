Тверской суд Москвы в эти минуты должен возобновить слушания по делу муниципального депутата Юлии Галяминой

Она является фигурантом уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведений акций.

Собравшихся у здания Тверского суда, чтобы поддержать Юлию Галямину, на этот раз оказалось несколько меньше, чем в предыдущие разы — около 30 человек, значительная часть из них — журналисты. Один из сочувствующих решил встать в одиночный пикет с плакатом, где было написано «Народ, не бойся свободы». К нему подошли сотрудники полиции и потребовали, как они выразились, «не нарушать закон». Однако все ограничилось лишь проверкой паспорта и фотографированием плаката.

На заседание пришла также группа художников. Они рассказали, что хотят зарисовать судебный процесс над Галяминой, чтобы, по их словам, «показать всю подноготную» разбирательства, а также из интереса к традиции зарисовывать подобные слушания.

В зал традиционно из-за коронавирусных ограничений попадут только участники процесса, родственники и журналисты, остальные вынуждены будут смотреть видеотрансляцию. Как ожидается, суд продолжит допрос свидетелей обвинения — сотрудников центра «Э», составлявших протоколы на Галямину по статье о нарушении правил проведения акций.

Поводом для возбуждения дела против Галяминой стало ее участие в акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму летом прошлого года, а также в сборе подписей против поправок к Конституции в этом году.