В Петербурге правоохранители ведут переговоры с местным жителем, который удерживает своих шестерых детей в квартире

Чрезвычайное происшествие в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с местным жителем, который удерживает своих шестерых детей в квартире. В полицию обратилась его жена. Она утверждает, что супруг выгнал ее. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Никаких требований он не выдвигает, есть сведения, что он вооружен топором. Детям от трех до пятнадцати лет. По уточненным сведениям, мужчина, удерживающий своих детей, состоял на учете в психдиспансере. Он приехал в северную столицу с семьей два года назад из Архангельской области. Источник агентства РИА Новости утверждает, что у мужчины есть серьезные финансовые проблемы. На месте событий сейчас находится глава Колпинского района, а также психологи.