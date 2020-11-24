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14:34, 24 ноября 2020

Владимир Жириновский утверждает, что выход группы депутатов гордумы Хабаровска из ЛДПР только закаляет партию

Владимир Жириновский утверждает, что выход группы депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР так же, как и раньше отставка губернатора Сергея Фургала, только закаляет партию. Лидер ЛДПР напомнил, что в следующем году предстоят выборы в Госдуму восьмого созыва. По его словам, партия готова вновь побеждать в Хабаровске.



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