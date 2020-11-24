Владимир Жириновский утверждает, что выход группы депутатов гордумы Хабаровска из ЛДПР только закаляет партию

Владимир Жириновский утверждает, что выход группы депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР так же, как и раньше отставка губернатора Сергея Фургала, только закаляет партию. Лидер ЛДПР напомнил, что в следующем году предстоят выборы в Госдуму восьмого созыва. По его словам, партия готова вновь побеждать в Хабаровске.
2020-11-24T14:34:44+03:00
2020-11-24T14:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 24 ноября 2020
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