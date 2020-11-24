Владимир Жириновский утверждает, что выход группы депутатов гордумы Хабаровска из ЛДПР только закаляет партию

Владимир Жириновский утверждает, что выход группы депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР так же, как и раньше отставка губернатора Сергея Фургала, только закаляет партию. Лидер ЛДПР напомнил, что в следующем году предстоят выборы в Госдуму восьмого созыва. По его словам, партия готова вновь побеждать в Хабаровске.