В Кремле признали, что рост смертности в России на фоне пандемии коронавируса должен стать темой для анализа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высокие показатели смертности отмечаются во всех странах мира, и Россия не стала исключением. Сегодня в Минздраве сказали, что рост числа смертей может повыситься из-за страха россиян ходить к врачам на фоне пандемии.
2020-11-24T14:32:12+03:00
2020-11-24T14:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 24 ноября 2020
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