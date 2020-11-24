В Кремле признали, что рост смертности в России на фоне пандемии коронавируса должен стать темой для анализа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высокие показатели смертности отмечаются во всех странах мира, и Россия не стала исключением. Сегодня в Минздраве сказали, что рост числа смертей может повыситься из-за страха россиян ходить к врачам на фоне пандемии.