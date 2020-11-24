В пригороде Петербурга мужчина захватил в заложники детей

Неизвестный, удерживающий шестерых детей в квартире в пригороде Санкт-Петербурга, по сведениям источников в экстренных службах, находится в нетрезвом состоянии. Никаких требований не выдвигает. Как передает агентство РИА Новости, дверь он не открывает и не выходит на связь. В полицию позвонила жена подозреваемого.
2020-11-24T14:35:00+03:00
2020-11-24T15:19:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 24 ноября 2020
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