В пригороде Петербурга мужчина захватил в заложники детей

Неизвестный, удерживающий шестерых детей в квартире в пригороде Санкт-Петербурга, по сведениям источников в экстренных службах, находится в нетрезвом состоянии. Никаких требований не выдвигает. Как передает агентство РИА Новости, дверь он не открывает и не выходит на связь. В полицию позвонила жена подозреваемого.