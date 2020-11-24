Илон Маск обогнал в рейтинге миллиардеров основателя Майкрософт и стал вторым богатейшим человеком в мире

Гендиректор компании Тесла Илон Маск за последние сутки обогнал в рейтинге миллиардеров основателя Майкрософт и стал вторым богатейшим человеком в мире, — сообщают зарубежные СМИ.

Резкий рост курса акций Тесла привел к тому, что состояние Маска всего за один биржевой день увеличилось на 7 с лишним млрд долларов, что позволило ему обогнать ряд других фигурантов списка миллиардеров, включая Билла Гейтса пишет сайт Дойче велле. Отмечается, что доходы Гейтса могли быть и выше, если бы он не тратил большое количество денег на благотворительность. Издание поясняет, что несмотря на относительно низкие производственные показатели и небольшую прибыль, котировки компании-автопроизводителя Илона Маска, чья биржевая стоимость приближается к пятистам миллиардам, являются самыми высокими в мире. А поскольку сам он — ее крупнейший акционер, Маск выигрывает прежде всего от роста акций Тесла на бирже. По оценкам Блумберг, которая поместила Маска на вторую позицию в списке богатейших людей, после основателя корпорации Амазон, с начала года доходы предпринимателя, владельца Тесла и Спейс Экс выросли более чем на сто млрд долларов.

Лидером списка миллиардеров по-прежнему остается глава Интернет-компании Амазон, владелец аэрокосмической корпорации Blue Origin и издательского дома Washington Post Джефф Безос, чье состояние оценивается в 182 млрд долларов.