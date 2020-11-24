Китай успешно запустил ракету с лунной автоматической станцией

Зонд должен доставить пробу грунта на Землю. Это первая подобная миссия за несколько десятилетий.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала за полчаса до полуночи по Москве с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Она успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5». Он должен совершить посадку на луне в это воскресенье, и в течение двух недель (одних лунных суток) будет собирать образцы грунта, около 2 килограмов, в «Океане бурь» – крупнейшем лунном море, которое расположено на видимой стороне спутника. Это пока неисследованный район. После этого взлетный модуль зонда доставит капсулу на орбитальный модуль, и тот вернется на Землю. Посадка запланирована на середину декабря.

Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. В случае успеха «Чанъэ-5» станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке геологических образцов на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США, их станции собирали грунт в другой области Луны. Китай впервые отправил успешную миссию на поверхность Луны в 2013 году, а в начале прошлого года зонд «Чанъэ-4» совершил первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Ракету-носитель «Чанчжэн-5» планируется планируется использовать для вывода на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.

К 2030-му году Китай планирует отправить на Луну человека.