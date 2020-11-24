«Проект» выпустил расследование о связях главы Нацгвардии Золотова с бизнесом криминального авторитета Романа Цепова

Интернет-издание «Проект» выпустило расследование о связях главы Нацгвардии Виктора Золотова с бизнесом покойного криминального авторитета Романа Цепова. В нем также говорится, как скрытая от широкой публики близкая знакомая главного охранника президента строит доходный бизнес в сфере, тесно связанной с силовиками.

Как выяснили журналисты-расследователи, с середины 90-х Золотов работал в охранной компании Цепова. Созданный питерским предпринимателем «Балтик-Эскорт» с 1994 года охранял Владимира Путина во время его работы в администрации Санкт-Петербурга. После поражения на губернаторских выборах 1996 года Анатолия Собчака, в охране которого был Золотов, тот фактически стал замом Цепова. Издание The New Times писало в 2014-м, что именно Золотова называли совладельцем фирмы. По данным расследователей «Проекта», после смерти основателя «Балтик-Эскорт» в 2004 году Золотов неоднократно путешествовал с одной из руководительниц компании Дианой Цилевич. У них, как утверждают собеседники издания, были «близкие отношения». Цилевич принадлежат крупные доли в четырех центрах по оформлению трудовых патентов мигрантам и в строительной компании «Полис групп», которая входит в топ-10 застройщиков Петербурга.

В биографии Золотова не говорится о его работе в частных структурах. Ранее он говорил, что «в свое время занимался бизнесом», не уточняя каким именно и когда. Дина Цилевич отрицает личное общение с Золотовым и участие в управлении «Балтик Эскорт».