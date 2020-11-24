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Эксклюзив Эха 14:03, 24 ноября 2020

В Москве следователи задержали руководителей запрещённой в стране религиозной организации «Свидетели Иеговы»

Обыски у верующих проходят более чем в 20-ти российских регионах.

Сотрудники следственного комитета взламывают дверь и вбегают в квартиру, там начинается обыск. Такое видео распространило ведомство. В конце ролика демонстрируются крупные денежные суммы в рублях и долларах. В СК утверждают, что на северо-востоке Москвы около полутора лет назад группа лиц организовала работу подразделения «Свидетелей Иеговы» (организация, запрещенная в России). Они собирались в квартире одного из домов на Челюскинской улице. Последователи по версии следственного ведомства изучали религиозную литературу, склоняли и вербовали новых участников, утверждают в СК. Уголовное дело возбудили по статье организация деятельности экстремистской группы. Следователи вместе с сотрудниками МВД и ФСБ проводят обыски более чем в 20-ти регионах.

В этом им помогает Росгвардия, сообщили в следственном ведомстве. Напомним, что Верховный суд весной 2017-го признал организацию Свидетели Иеговы экстремистской и запретил её деятельность в стране. Это затронуло около 400 местных общин. Против верующих возбуждали уголовные дела, их штрафовали, наказывали условными и реальными сроками заключения. Президент Путин долго не высказался по этому поводу и лишь спустя более полтора года после решения суда назвал преследование верующих и включение организации в список экстремистских цитата «полной чушью». Тем не менее, обыски и задержания продолжились.

В Воронежской области в июле за один день силовики провели больше 100 обысков у последователей «Свидетелей Иеговы» (организация, запрещенная в России), это стало рекордным числом за сутки, отмечает Новая газета. В общей сложности их провели по стране за несколько лет больше тысячи.

По словам представителя Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослава Сивульского с тех пор, как организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и запрещена на территории РФ, против верующих заводятся десятки уголовных дел. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» «Мы утром увидели на сайте Следственного комитета о том, что обыски проводятся в 20 регионах, в том числе в Москве. Сейчас у меня информация, что обыски прошли по 5-ти адресам. Подтвержден обыск у бывшего председателя религиозной общины «Свидетели Иеговы» в Москве, которая была ликвидирована в начале 2000-х годов, ему вменяется участие в экстремистской деятельности», — рассказал он.

По словам Я.Сивульского, это «необоснованное преследование», которому «Свидетели Иеговы» подвергаются в России, после запрета всей организации.

«Мы подводили статистику — от 19 до 90 лет — диапазон верующих, которых преследуют по этой экстремистской статье. В деятельности этих мирных людей ничего экстремистского нет. Все дело в том, что они собираются, читают молитвы, библию, поют песни. в этом заключается их экстремизм — основание для открытия уголовных дел. Некоторые суды выносят решения, связанные с лишением свободы, некоторые суды решают дают крупные штрафы или условные сроки», — отметил он.

По словам Я.Сивульского, Европа уже призывала Россию прекратить преследование «Свидетелей Иеговы». «Свидетелей Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

Несмотря на высказанное несколько лет назад мнение президента России В.Путина о том, что члены религиозной общины «Свидетели Иеговы»* не опасны и преследовать их не следует, адепты организации продолжают оставаться «жертвами преследований». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк, член общественной палаты Николай Сванидзе.

«Пару лет назад на встрече СПЧ с президентом Путиным ему был задан вопрос о «Свидетелях Иеговы»*, так как они очень часто жаловались на преследования. И он ответил: «Это чушь собачья. Они не экстремисты, и почему их надо преследовать?» Но эта реакция Путина никаких последствий не имела, они по-прежнему продолжали оставаться жертвами преследований», — рассказал Н.Сванидзе.

Между тем, на сайте Президента России, где в трансляции ранее поднимался вопрос о «Свидетелях Иеговы», удален этот фрагмент. Текстовая же расшифровка осталась.

В СК сообщили о задержании в России ряда лидеров движения «Свидетелей Иеговы». Обыски проходят в 20 регионах России, в том числе и в Москве.

* «Свидетелей Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.



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