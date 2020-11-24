Дисциплинарная комиссия РУДН решила отчислить студента, который устроил перфоманс в образе Иисуса перед зданием ФСБ

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов решила отчислить из вуза студента Павла Крисевича, который устроил перфоманс в образе Иисуса Христа перед зданием ФСБ на Лубянке. Он сам рассказал изданию «МБХ медиа», что окончательное решение за ректором. В документе о внесении дисциплинарного взыскания говорится, что не повиновался законному требованию сотрудников полиции. Напомним, в начале ноября он проводил акцию в поддержку политзаключенных. Крисевич получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.