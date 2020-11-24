В Кремле приветствовали запуск китайского аппарата на Луну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сотрудничество в области освоения космоса имеет большое значение. Китайская ракета-носитель успешно вывела на орбиту автоматически возвращаемый аппарат, который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха, Китай станет третьей страной в мире, сумевшей это сделать после России и США.