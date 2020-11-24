В Кремле приветствовали запуск китайского аппарата на Луну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сотрудничество в области освоения космоса имеет большое значение. Китайская ракета-носитель успешно вывела на орбиту автоматически возвращаемый аппарат, который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха, Китай станет третьей страной в мире, сумевшей это сделать после России и США.
2020-11-24T13:33:30+03:00
2020-11-24T13:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 24 ноября 2020
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