Астроном Владимир Сурдин: Запуск аппарата с китайской ракеты «Чанчжэн-5» к Луне – это историческое событие

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» во вторник успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» астроном, сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга Владимир Сурдин, это историческое событие.

«Китай чрезвычайно активно занят в последние годы исследованием Луны. И они систематически наращивают свои возможности. Нынешний запуск к Луне, конечно, фундаментально интересный, потому что впервые предполагается автоматическая стыковка на окололунной орбите», — рассказал астроном.

Космический аппарат, пояснил В.Сурдин, должен подлететь к Луне, выйти на окололунную орбиту, спускаемый аппарат сядет и возьмет пробы грунта, чтобы доставить на землю лунные образцы грунта для исследований.

Программа исследования Луны, отметил астронавт, началась уже давно, в 1959 году, когда советские и американские инженеры начали запускать первые аппараты для исследования Луны, для достижения ее поверхности, для фотографирования обратной стороны. Эти программы в свое время были приостановлены, и в последнее время Луной заинтересовались многие другие страны, которые развивают свою космонавтику, такие как Европа, Китай и Индия.

«Китайские инженеры на этот раз решили привезти сразу 2 кг лунного грунта, что поражает воображение. Для автоматического бурения это довольно большая порция. Но надеюсь, что это будет доставлено на землю и разойдется по многим лабораториям мира, что очень важно. Чтобы не только китайские ученые, но и все, кто заняты исследованием Луны, получили свои кусочки лунной поверхности», — сказал эксперт.

В.Сурдин добавил, что сейчас китайские инженеры уже обходят Россию и США в вопросе изучения Луны.