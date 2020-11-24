В США сегодня будут объявлены номинанты на главную музыкальную премию мира Грэмми

Церемония объявления пройдет онлайн.

В этом году все четыре главные номинации Грэмми — лучший новый исполнитель, альбом года, запись года и песня года, а также премию за вокальный поп-альбом года, забрала Билли Айлиш, став вторым музыкантом в истории и самым молодым музыкантом, кому это удалось. Но в этом году подобного триумфа ожидать точно не стоит. В номинации в этом году не попадают новые релизы Арианы Гранде, а также один из главных хитов этого года от Карди Би и Меган Ти Сталлион «Уэп» — Карди Би решила номинировать свой трек на премию 22 года. Музыкальная пресса ожидает, что в этом году премии получат Тейлор Свифт, Леди Гага и Дуа Липа. Церемония объявления номинаций Грэмми начнется онлайн в 8 вечера по Москве, объявлять номинантов будут Дуа Липа, Имоджен Хип и другие артисты в компании и.о. Президента Грэмми Харви Мейсона Джуниора. После того, как они объявят претендентом на главные премии, музыкальная академия опубликует полный список номинаций — по всем 84-м категориям.

63-я ежегодная церемония Грэмми состоится 21 января 2021 года — но в каком формате, пока неизвестно.