Издание «Проект» опубликовало расследование о петербургской предпринимательнице Дине Цилевич

Утверждается, что это близкая знакомая директора Росгвардии Виктора Золотова. Благодаря этому знакомству, Цилевич строит доходный бизнес, тесно связанный с государственными силовыми структурами. По данным «Проекта», Цилевич фактически контролирует одну из компаний, ранее принадлежащих Роману Цепову, которого называли серым кардиналом Петербурга.