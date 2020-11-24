Издание «Проект» опубликовало расследование о петербургской предпринимательнице Дине Цилевич

Утверждается, что это близкая знакомая директора Росгвардии Виктора Золотова. Благодаря этому знакомству, Цилевич строит доходный бизнес, тесно связанный с государственными силовыми структурами. По данным «Проекта», Цилевич фактически контролирует одну из компаний, ранее принадлежащих Роману Цепову, которого называли серым кардиналом Петербурга.
2020-11-24T13:03:31+03:00
2020-11-24T13:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 24 ноября 2020
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