В Минздраве предупредили о возможном росте в России смертности по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом

Эпидемия коронавируса несет не только прямые риски – из-за сложившейся ситуации к врачам стали реже обращаются люди с хроническими заболеваниями. Это в дальнейшем может привести к росту избыточной смертности населения, отмечается замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, уже сейчас фиксируется снижение посещаемости отделений неотложной помощи на 50%. Кроме того на фоне эпидемии ухудшается психическое состояние людей – чаще стали ставить диагнозы: депрессия, синдром дефицита внимания, гиперактивность.

Что касается уровня летальности среди пациентов с коронавирусом, то она составляет около 1,7%, утверждают в Минздраве. Однако в издании «Медиазона» сравнили показатели смертности во время эпидемии с показателями за последние пять лет, и пришли к выводу, что избыточная смертность за первые 5 месяцев эпидемии составила 18% — умерло на 106 тысяч человек больше, чем обычно. По данным Росстата за тот же период – из-за коронавируса скончалось в 2 раза меньше россиян.

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, умерли почти 500 человек – это максимальный показатель за время эпидемии.

При этом бывший сотрудник Росстата, независимый демограф Алексей Ракша уверен, что этой статистике нельзя доверять. По его мнению, в реальности ситуация значительно хуже.

По официальным данным, в России за сутки выявлено более 24 тысяч заразившихся коронавирусом.