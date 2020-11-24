В Кремле приветствуют запуск китайского аппарата на Луну

В Кремле приветствуют запуск КНР автоматического возвращаемого аппарата «Чанъэ-5», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

На просьбу корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» запуск китайцами зонда на Луну, Дмитрий Песков сказал: «Мы приветствуем достижения в области освоения космического пространства нашим союзником, наших китайских товарищей. И разумеется, сотрудничество в области освоения космоса — это одна из областей с наиболее широким потенциалом во взаимодействии наших двух стран»,

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» во вторник успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта.