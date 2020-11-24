В Кремле считают, что избыточная смертность в регионах – это тема для глубокого анализа оперативного штаба

В Кремле считают, что необходимо глубоко проанализировать все показатели смертности в стране в связи с пандемией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», анализировали ли в Кремле опубликованную интерактивную карту, где анализ избыточной смертности в стране оказался больше в тех регионах, где самая низкая статистика, сказал:

«Наверное к сожалению, надо признать, что показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая Российскую Федерацию. Но в какой степени, что и как, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего», — сказал Д.Песков.