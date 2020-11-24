Роспотребнадзор: Вспышки коронавируса будут повторяться каждый год

Он никогда не уйдет, а приобретет сезонный характер, — прогнозирует глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, благодаря принятым мерам, в России не циркулирует коронавирус из Китая – распространен европейский вариант.
2020-11-24T12:34:53+03:00
2020-11-24T12:38:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 24 ноября 2020
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