В министерстве здравоохранения признают, что пандемия может привести к избыточной смертности в России, однако, причина напрямую не связана с коронавирусом. В Минздраве уточняют, что на избыточную смертность может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями.
2020-11-24T12:34:18+03:00
2020-11-24T12:38:17+03:00
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12:34, 24 ноября 2020
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