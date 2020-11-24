В министерстве здравоохранения признают, что пандемия может привести к избыточной смертности в России, однако, причина напрямую не связана с коронавирусом. В Минздраве уточняют, что на избыточную смертность может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями.