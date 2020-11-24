Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын экс-банкира и бывшего сотрудника КГБ, стал членом палаты лордов

Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын экс-банкира и бывшего сотрудника КГБ Александра Лебедева, стал членом палаты лордов. Королева Елизавета II присвоила ему титул «барона Сибири».

Полный титул бизнесмена отражает его нынешнее место жительства и российские корни и звучит так: «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». Сообщение об этом появилось в официальном издании правительства Великобритании. Об этом также сообщают принадлежащие семье Лебедевых британские издания The Evening Standart и The Independent. Отмечается, что он удостоен титула за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность. Лебедев-младший был организатором нескольких акций, в рамках которых было собрано более 75 миллионов фунтов стерлингов на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп. Лебедев получил пожизненное место в Палате лордов. На это его в июле этого года номинировал премьер-министр Борис Джонсон. К присяге он будет приведен в декабре, но уже с 19 ноября официально принимает участие в заседаниях британского парламента. Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает «большую гордость» за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова».

Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками, однако они смогут титуловать себя как «достопочтенные».