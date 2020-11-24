В России зафиксирован очередной максимум по суточному приросту числа умерших от коронавируса

За сутки, по данным оперативного штаба, скончался 491 человек. В свою очередь, прирост заболевших на этот раз составил более 24 тысяч.

После максимума новых случаев, выявленного накануне, когда показатель превышал 25 тысяч человек в сутки, наметилось небольшое снижение. Выявилось оно и в Москве – в столице за день чуть менее 6 тысяч заболевших. Выздоровело в городе почти столько же, а умерло 76.

В Санкт-Петербурге, тем временем, преодолен новый психологический максимум – теперь суточный прирост заразившихся COVID-19 в городе составил почти 3 тысячи 200 человек. На Северную столицу приходится и наибольшее, по данным оперативного штаба, число жертв вируса за прошедший день – 80.

В Подмосковье за сутки почти 1000 заболевших, следом по приросту идут Нижегородская, Свердловская и Архангельская области, Красноярский край и Карелия. Выздоровело же по всей стране чуть более 23 тысяч человек.

Всего за время эпидемии в России было выявлено свыше 2 млн 130 тысяч случаев коронавируса.