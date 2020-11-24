Следственный комитет сообщает о задержании лидеров движения «Свидетели Иеговы» и обысках по всей стране

Религиозная организация признана в России экстремисткой, ее деятельность запрещена, несмотря на то, что президент страны Владимир Путин еще два года назад призывал с этим разобраться.

СК совместно с МВД и ФСБ, при поддержке Росгвардии в Москве более чем в 20 субъектах страны проводятся обыски. Установлены и задержаны ряд организаторов и участников «Свидетелей Иеговы», их имена не называются. В Следственном комитете сообщают, что они с лета прошлого года организовали в Москве работу подразделения религиозной организации. Конспиративные сборы (так встречи называют в ведомстве) проходили в квартире, где последователи Свидетелей Иеговы изучали религиозную литературу и «осуществляли другие действия, характерные для данного объединения». Дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремисткой организации. Таковой «свидетелей Иеговы» (организация, запрещенная в России) признал Верховный суд весной 2017 года. После этого началось системное преследование верующих. Правозащитники считают это проявлением религиозной дискриминации и подчеркивали, что следствие возбуждает дела за совместное чтение Библии. Владимир Путин два года назад на заседании СПЧ также назвал «полной чушью» причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал «внимательно с этим разобраться» и быть либеральнее к представителям различных религиозных сект. В правительстве же утверждают, что право граждан на свободу религии в данном случае не ущемляется, а верующим не запрещено исповедовать учение «индивидуально».

По данным сайта «Свидетели Иеговы в России», число людей в стране, преследуемых за причастность к этой религии, превысило 400 человек.