Корреспонденту интернет-издания Znak.com Марине Малковой сожгли машину

Двое неизвестных подожгли автомобиль корреспондента интернет-издания Znak.com Марины Малковой. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама Малкова, сначала она услышала несколько хлопков, а потом увидела, что во дворе на стоянке что-то горит.

«Поджог произошел вчера вечером, ближе к полуночи. Я находилась дома, услышала хлопки, а потом звуки пожарных сирен, выглянула в окно и увидела, что что-то горит. Выбежала, а там оказалось, что это моя машина догорает», — рассказала она.

По словам М.Малковой, на месте пожарные нашли аэрозольный баллончик, и обнаружили не менее двух очагов горения.

«Известно также, что два человека мужчин некоторое время находились рядом с этим местом, подходили к парковке в ожидании, когда людей станет меньше, и потом видимо подожгли», — рассказала корреспондент.

М.Малкова отметила, что следствие уже проводит проверку по факту инцидента.

Сама корреспондент не предполагает, кто и по какой причине мог бы это сделать, но не исключила, что это может быть связано с ее работой.

«Не могу утверждать и не могу обвинять кого-то тоже. Пишу я много, тексты выходят самые разные, и разным людям они могут не нравиться. Не исключено, что этот поджог связан с моей работой. Хочется, что бы следствие разобралось», — заключила она.