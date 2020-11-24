В Москве около здания ГД собралось около 200 человек с депутатами от КПРФ для обсуждения проекта бюджета

В Москве у здания Госдумы РФ проходит встреча граждан с депутатами от фракции КПРФ. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левого фронта» Сергей Удальцов, собралось около 200 человек.

«В настоящий момент в Москве возле здания Госдумы проходит массовая встреча граждан с депутатами парламента фракции КПРФ. Собралось около 200 человек. Идет обсуждение проекта бюджета на 2021-2023 годы. Сегодня Госдума будет рассматривать во втором чтении», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, собравшиеся, среди которых сторонники левых сил, КПРФ, комсомола и других организаций, не согласны с тем проектом бюджета. «Они считают этот проект антисциальным, по сути грабительским, и выступают за то, чтобы не принимать бюджет, а отправить на доработку. Необходимо из резервных фондов направить средства на здравоохранение, образование, науки, социальную помощь гражданам», — отметил политик.

С.Удальцов также отметил, что на месте много полиции, ситуация напряженная, но пока никого не задерживают.