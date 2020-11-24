Китай успешно запустил зонд для исследования Луны

Возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» должен собрать там образцы грунта и доставить их на Землю.

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала минувшим вечером с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Примерно через 40 минут автоматический лунный аппарат был успешно выведен на орбиту, сообщило Китайское национальное космическое управление. По его данным, 29 ноября станция должна совершить посадку в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны и начать бурильные работы для извлечения гравия. Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы. Китайские ученые намерены ее изучить в научных целях и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли. NASA уже выразило надежду, что Китай поделится с мировым сообществом собранными данными.

Планируется, что зонд проведет на поверхности Луны не более одного лунного дня, который длится порядка 14 земных дней. Это то время, когда в районе посадки будет светло. На холодную лунную ночь аппарат не рассчитан.

В случае успеха миссия «Чанъэ-5» станет первой с конца 1970-х годов по доставке на Землю грунта с поверхности Луны. Ранее это удавалось только СССР и США. Кроме того, это будет первая в мире беспилотная миссия по доставке геологических образцов.