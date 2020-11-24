Взрыв газа произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы на Малой Тульской улице

Пострадавших нет, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, эвакуация жильцов не проводилась.
2020-11-24T11:33:05+03:00
2020-11-24T11:45:30+03:00
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11:33, 24 ноября 2020
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