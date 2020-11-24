Около 60 тысяч человек по-прежнему остается без света в Приморье, — сообщили в министерстве энергетики. Более 19 тысяч лишены тепла. Восстановительные работы после ледяного дождя и снежного циклона идут шестой день. В Приморье действует режим ЧС, развернуты пункты временного размещения и полевые кухни.