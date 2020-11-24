Президент Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» 98-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, ветерана войны Зинаиду Корневу. Она собрала 4,5 миллиона рублей в поддержку российских медиков, заразившихся коронавирусом. Сбор средств Корнева объявила после того, как узнала об истории британского ветерана Тома Мура. Он смог собрать более 30 миллионов фунтов для медицинских работников.