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11:32, 24 ноября 2020

Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» 98-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, ветерана войны Зинаиду Корневу

Президент Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» 98-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, ветерана войны Зинаиду Корневу. Она собрала 4,5 миллиона рублей в поддержку российских медиков, заразившихся коронавирусом. Сбор средств Корнева объявила после того, как узнала об истории британского ветерана Тома Мура. Он смог собрать более 30 миллионов фунтов для медицинских работников.



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