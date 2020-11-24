Минобороны обвинило американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении государственной границы России

Корабль США, по данным российского военного ведомства, вошел вглубь территориальных вод в Японском море на 2 километра. Как отмечается, эсминец был замечен противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Его экипаж предупредил американских военных о недопустимости подобных действий и даже пригрозил тараном в случае отказа уйти в нейтральные воды, добавили в Минобороны. Эсминец «Джон Маккейн» после этого пересек российскую границу в обратном направлении, при этом новых попыток войти во внутренние воды он не предпринимал, заключили в ведомстве. К месту инцидента военные направили корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

США на обвинения Москвы пока не отреагировали. Между тем это уже не первый подобный инцидент на Дальнем Востоке. В июне прошлого года военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море, едва не приведших к столкновению. Тогда параллельными курсами шли отряд кораблей российского Тихоокеанского флота и группа американских авианосцев.

Месяц назад о вхождении в свои территориальные воды эсминца «Джон Маккейн» сообщали в Китае.