Судебное заседание в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой пройдет сегодня в Тверском районном суде

Тверской районный суд сегодня продолжит судебное заседание в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что это уголовное дело политически мотивировано и связано с предстоящими выборами в Госдуму в 2021 году.

Политика обвиняют в многократном нарушении митингового законодательства. Однако сама Юлия Галямина, с обвинениями она не согласна.

«Сегодня состоится очередное заседание Тверского суда по делу 212.1 статья уголовного кодекса, по которой меня обвиняют в неоднократном нарушении законодательства о митингах и пикетировании. В этот раз состоится продолжение — состоится допрос полицейских, которые писали рапорты о моих административных делах. Я надеюсь мы узнаем много нового о том, что происходило летом 2019 года, когда были массовые митинги против нерегистрации кандидатов в депутаты в Мосгордуму», — рассказала муниципальный депутат.

Ю.Галямина отметила, что это дело было заведено только для того, чтобы не допустить ее до выборов в Госдуму.

«Сегодня в зал суда придут несколько художников и сделают зарисовки, которые выложат в интернете. Я считаю, что здесь происходит чисто политический театр ради того, чтобы не пустить меня на выборы в Госдуму в 2021 году», — сказала она.