Сотрудники Следственного комитета задержали руководителей российского центра «Свидетелей Иеговы», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского управления Юлию Иванову. По словам Ивановой, следователи СК совместно с МВД и ФСБ, при поддержке Росгвардии, проводят обыски в Москве и в еще 20 регионах. Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Она запрещена в России.