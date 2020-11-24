Сотрудники Следственного комитета задержали руководителей российского центра «Свидетелей Иеговы», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского управления Юлию Иванову. По словам Ивановой, следователи СК совместно с МВД и ФСБ, при поддержке Росгвардии, проводят обыски в Москве и в еще 20 регионах. Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Она запрещена в России.
2020-11-24T11:03:24+03:00
2020-11-24T11:12:31+03:00
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11:03, 24 ноября 2020
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